Sáng 24/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: Trần Huấn)

Sự kiện có sự tham dự của gần 700 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương; đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu, chức sắc tôn giáo; đại diện các cơ sở đào tạo, đơn vị hoạt động nghệ thuật, tổ chức kinh tế cùng các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: Trần Huấn)

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Đây cũng là dịp khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của văn hóa, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa và các tầng lớp Nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn chiến lược, xác định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: Trần Huấn)

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ là dịp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ nhà văn hóa tiền bối, mà còn góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết 80.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, từ mỗi gia đình, cộng đồng đến mọi lĩnh vực phát triển đất nước; phát huy vai trò của mỗi người Việt Nam với tư cách là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới.