Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), nhân dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang đang rộn ràng chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 12 ấp trên địa bàn. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.