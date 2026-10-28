Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bức trướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)