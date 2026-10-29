Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Theo quy định hiện hành, khoảng cách tối thiểu giữa các bãi đá thải từ hoạt động khai thác hầm lò và các khu vực dân cư là 500m. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu tác động tiêu cực do các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Thế nhưng, tại tỉnh Tuyên Quang, sau khi cấp phép hoạt động khai thác quặng chì - kẽm tại mỏ Nông Tiến - Núi Dùm, nhiều năm qua người dân luôn phải sống trong thấp thỏm lo sợ do bãi đá thải ngày một phình to hơn.