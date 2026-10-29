Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, sức mạnh của một tổ chức không chỉ được quyết định bởi nguồn lực vật chất, trình độ công nghệ hay năng lực quản trị, mà còn bắt nguồn từ hệ giá trị định hướng tư duy. Với Đảng ta, việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là điều kiện quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.