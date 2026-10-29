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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 29/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (30/10/1996 - 30/10/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Báo Tin Tức TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đọc Diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đọc Diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/le-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-post1398268.html