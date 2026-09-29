Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong quá trình phục hồi không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, trên nền tảng 15 năm nghiên cứu liên ngành và tham vấn quốc tế.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Lễ khởi công còn có sự tham gia của lãnh đạo UNESCO cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội, lãnh đạo UNESCO tham dự lễ khởi công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO.

Điện Kính Thiên nằm ở vị trí trung tâm của Cấm thành Thăng Long, từng là nơi các hoàng đế tổ chức nghi lễ thiết triều và tiến hành những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của quốc gia.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2010, với các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Trong tổng thể di sản, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết dự án không chỉ hướng tới việc tái hiện một công trình kiến trúc mà còn từng bước khôi phục không gian trung tâm Hoàng thành, làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong tầm nhìn phát triển Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035.

Phương án phục dựng được xây dựng theo các nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế và tham chiếu bộ công cụ do ICOMOS đề xuất, nhằm bảo đảm cơ sở khoa học, tính khả thi và sự hài hòa với tổng thể Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh dự án là dấu mốc quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, đồng thời là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu khảo cổ, thư tịch và hợp tác quốc tế.

Ông yêu cầu quá trình triển khai phải dựa trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc và tầng văn hóa khảo cổ, bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của di sản. Tiến độ phải được bảo đảm nhưng không đánh đổi các giá trị của di tích.

Ông Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao quá trình hợp tác trong việc phục dựng Điện Kính Thiên.

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO - đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới trong nghiên cứu, tư liệu hóa và chuẩn bị phục hồi Điện Kính Thiên. Ông cho rằng việc khởi động dự án là bước tiến quan trọng trong bảo tồn một di sản gắn với gần 13 thế kỷ lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Theo ông, quá trình triển khai tiếp theo cần tiếp tục dựa trên nghiên cứu khoa học, đối thoại và tham vấn chuyên môn, qua đó bảo đảm những giá trị đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long được bảo vệ và trao truyền cho các thế hệ tương lai.

Ông Trần Minh Sơn -Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group

Sau khi hình thành, không gian chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành không gian văn hóa - lịch sử, nơi các giá trị di sản được diễn giải thông qua hoạt động nghiên cứu, giáo dục và thực hành văn hóa phi vật thể cung đình. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa.

Đại diện đơn vị thi công chia sẻ tại lễ sự kiện, ông Trần Minh Sơn -Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Chúng tôi xác định rõ đây là trách nhiệm to lớn, là công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bởi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá nơi đây đều chất chứa ký ức hơn 1.300 năm lịch sử. Sun Group xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại”.

Ảnh đồ họa phục dựng Điện Kính Thiên.

Việc khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên đánh dấu bước tiến mới trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Trên nền tảng nghiên cứu khoa học và các nguyên tắc bảo tồn quốc tế, dự án hướng tới khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành, đồng thời đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình này có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS).

Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 đến 1/10. Đây cũng là dịp giới thiệu với các chuyên gia, đại biểu quốc tế cách tiếp cận của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi di sản.