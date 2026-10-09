Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.