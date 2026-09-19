Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với Ngày hội non sông'

Sáng 19/9/2026, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN/Báo Tin tức