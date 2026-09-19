Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ công bố thành lập TP Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các đại biểu chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh).

Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đại sứ, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Các đại biểu dự buổi lễ (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh).

Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân; các tướng lĩnh Quân đội, Công an; đại diện trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh. (Ảnh: Báo, Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh).

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức vận hành mô hình thành phố Bắc Ninh, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh; giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của cả nước, có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 45 phường và 54 xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.