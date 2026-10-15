Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan phòng truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập theo Nghị định 147 ngày 6/3/1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút tại phòng truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu Khoa học công nghệ và khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hải Nguyễn)