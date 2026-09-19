Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khánh thành Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, đồng thời dự lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cùng tới dự.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tượng đài được đúc bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên. Công trình được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn về bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”, tạo sự kết nối giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình ảnh ngày hội non sông tại nơi cội nguồn dân tộc.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” mang ý nghĩa về chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ, đồng thời gắn kết truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.