Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Sáng 15/11 tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo cùng Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón chính thức Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN