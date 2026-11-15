Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng phu nhân và Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo chủ trì Lễ đón chính thức lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, cùng đại diện các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. Ảnh: BTC/Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Theo TTXVN, phát biểu khai mạc, Tổng thư ký OIF Louise Mushikiwabo nhấn mạnh ý nghĩa và tính thời sự của chủ đề hội nghị trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, không chỉ là không gian chung về ngôn ngữ, văn hóa mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo phát biểu. Ảnh: BTC/Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Bà Louise Mushikiwabo cũng thông tin về nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập việc làm, trong đó có việc triển khai Cổng thông tin hỗ trợ thanh niên Pháp ngữ từ năm 2027.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vinh dự khi Campuchia được lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, đưa hội nghị cấp cao trở lại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội.

Ông coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Campuchia và Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời kêu gọi các nước biến những cam kết chính trị thành những hành động cụ thể để thúc đẩy đối thoại, hợp tác.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trưởng đoàn các nước dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia đối với mục tiêu và giá trị chung của Pháp ngữ, đồng thời đề xuất 3 sáng kiến cụ thể: xây dựng một mạng lưới Pháp ngữ về phòng ngừa xung đột và hòa giải; triển khai chương trình Pháp ngữ về trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối các trường đại học; thành lập Trung tâm hợp tác kinh tế Pháp ngữ tại Phnom Penh để kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp ngữ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Pháp ngữ trong bối cảnh quốc tế hiện nay, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc.

Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Pháp cho biết về vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, thúc đẩy đa dạng văn hóa, giao lưu nhân dân. Ông đề nghị củng cố đoàn kết nội khối, xây dựng đồng thuận, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh trong không gian Pháp ngữ. Đồng thời, ông đánh giá cao việc Campuchia tiếp tục triển khai Sáng kiến FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11. Ngoài phiên thảo luận chung về chủ đề hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ có phiên họp kín về chủ đề “Củng cố hòa bình: Cùng chung tay, phát huy thế mạnh đa dạng của Pháp ngữ”.

Hội nghị cũng sẽ xem xét việc kết nạp thành viên mới, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển của OIF, đồng thời tiến hành bầu Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Bên lề hội nghị còn có các hoạt động FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Làng văn hóa Pháp ngữ và diễn đàn các chủ doanh nghiệp Pháp ngữ, hội nghị các trường đại học thành viên Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (giữa), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (áo dài), Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh (thứ ba từ phải sang) và các đại biểu tham quan Làng văn hóa Pháp ngữ trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Campuchia dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Ảnh: Quang Khải

Ảnh: Quang Khải