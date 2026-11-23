Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)