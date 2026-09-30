Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3

Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)