Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người và lừa đảo trên không gian mạng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.