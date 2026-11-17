Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc.

Cùng tham dự có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi và các đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi nhấn mạnh Quảng Đông và Việt Nam địa lý liền kề, trong lịch sử luôn có mối giao lưu lâu đời và mật thiết.

Hoạt động kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai bên diễn ra nhộn nhịp. Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Đông trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Quảng Đông cũng là đối tác thương mại cấp tỉnh lớn nhất của Việt Nam tại Trung Quốc.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Đông và Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốc độ cao, điều này phản ánh đầy đủ cục diện hợp tác chặt chẽ, bổ sung lợi thế cho nhau, cùng có lợi.

Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông cho biết nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu của Quảng Đông có sự hợp tác rộng rãi với các địa phương và các lĩnh vực của Việt Nam, trải rộng trên nhiều ngành như chế tạo, nông nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường và đều đạt được những thành quả phong phú trên nhiều phương diện như phát triển ngành nghề, đổi mới khoa học công nghệ, giao lưu học thuật, đào tạo nhân lực.

Việc Quảng Đông và các địa phương, các lĩnh vực của Việt Nam đi sâu hợp tác hơn nữa đang có triển vọng to lớn và tương lai rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo hai nước trước đây dày công vun đắp. Đó là tài sản quý báu mà chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Việt Nam luôn coi việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Trên nền tảng đó, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Giá trị của hợp tác cần được thể hiện ở năng suất của doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược. Hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành.

Hợp tác cần gắn với nghiên cứu, với thử nghiệm, ứng dụng và phát triển sản phẩm, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư hai bên cùng giải quyết những bài toán đặt ra từ sản xuất và đời sống; khuyến khích các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác, khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu của mỗi bên.

Các giải pháp về AI, robot cần được phát triển và kiểm chứng trong những môi trường ứng dụng cụ thể như nhà máy, hệ thống logistics, cơ sở y tế và đô thị.

Hợp tác bán dẫn cần gắn đào tạo với thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử và phát triển sản phẩm phù hợp với năng lực, nhu cầu của các bên.

Mỗi chương trình cần xác định rõ đóng góp của các đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu dự Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp của Vùng Vịnh Lớn để phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học có năng lực nghiên cứu độc lập và giải quyết những vấn đề phức tạp của thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên và chuyên gia, gắn việc học với tham gia dự án nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp; cần tạo cơ hội để người học tiếp cận phòng thí nghiệm, quy trình công nghệ và môi trường làm việc hiện đại; doanh nghiệp tham gia đặt hàng, cùng xây dựng chương trình và sử dụng kết quả đào tạo; trường đại học, viện nghiên cứu đảm bảo nền tảng tri thức và chất lượng học thuật; mong muốn các nhà khoa học trẻ, sinh viên và kỹ sư hai nước có thêm cơ hội cùng nghiên cứu, cùng khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán nghiên cứu, đồng hành trong quá trình phát triển công nghệ và đưa kết quả vào sản xuất kinh doanh; cần kết nối tốt hơn các khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất của hai bên, hình thành các dự án hợp tác tiêu biểu có khả năng lan tỏa, thu hút thêm các doanh nghiệp cùng tham gia.

Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Vùng Vịnh Lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng nâng cao năng lực kỹ thuật, quản trị và chất lượng sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng Vịnh Lớn, cung cấp các giải pháp và mở rộng thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Các cơ quan hữu quan hai bên tăng cường trao đổi chính sách, phối hợp về tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và điều kiện thử nghiệm công nghệ phù hợp với luật pháp của mỗi bên và cam kết quốc tế.

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ 3 đăng cai Năm APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên APEC thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những kết quả hợp tác được khởi xướng từ diễn đàn hôm nay sẽ đóng góp thiết thực vào tiến trình đó, lan tỏa lợi ích tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Diễn đàn, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước đã thảo luận hai nhóm lĩnh vực: AI, bán dẫn, sản xuất thông minh và phát triển nhân lực.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố văn kiện hợp tác đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung.

Các nhiệm vụ tập trung vào ứng dụng AI trong nghiên cứu dược liệu và y học cổ truyền; cảnh báo sớm rủi ro, bảo đảm an ninh nguồn nước trước biến đổi khí hậu; giám sát, cảnh báo đa thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi; phát triển robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh.

Các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 16 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) tập trung các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm.

Tại Diễn đàn, hãng hàng không Vietnam Airlines đã công bố khai trương đường bay mới, góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với khu vực Vùng Vịnh Lớn.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước đã trưng bày 10 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực AI, bán dẫn, hạ tầng tính toán, robot, phương tiện bay tầm thấp và công nghệ sinh học./.