Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đồng chí Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)