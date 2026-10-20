Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Sáng 20/10 (giờ địa phương) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Cùng dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, theo TTXVN.

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cho biết Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở châu Âu tại Việt Nam và nước này nhận thấy rằng còn nhiều dư địa và tiềm năng rất lớn để hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực về hiệu suất năng lượng, logistics, thực phẩm, những giải pháp về sinh học và y tế. Các doanh nghiệp có thể tạo ra việc làm và phát triển những kỹ năng mới cho người dân.

Nhà Vua Frederik X nhấn mạnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn; hy vọng hai bên có những giải pháp, biện pháp thực chất mới và mở ra cơ hội hợp tác mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Đan Mạch có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất. Để thực hiện hai mục tiêu 100 năm và phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam xác định khu vực FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đồng thời chú trọng thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư R&D, nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Đan Mạch phát huy thế mạnh, đóng góp tích cực vào những mục tiêu này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Đan Mạch còn nhiều dư địa nâng tầm hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên như năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, vận tải biển xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch nhìn nhận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, không chỉ là thị trường đầu tư mà còn là cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, đổi mới sáng tạo và thị trường tiêu dùng năng động của khu vực, đồng thời là mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ và các bộ ngành Đan Mạch tạo điều kiện để doanh nghiệp nước này đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh. Đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước; từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực, hóa chất, phân bón, năng lượng bền vững, điện gió ngoài khơi, vật tư và dịch vụ hàng không, công nghệ thông tin lượng tử, giáo dục STEAM.

Phương Linh