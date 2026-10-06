Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Panama

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Panama và Phu nhân. ﻿Ảnh: Như Ý

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam - một đối tác chủ chốt của Panama tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, logistics và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đứng trên bục danh dự trong lễ chào cờ. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước trong cuộc hội đàm. Ảnh: Như Ý