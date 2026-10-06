Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Panama
Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tại sân Nhà Quốc hội. Hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm ngay sau đó.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.
Chuyến thăm cho thấy Panama ngày càng coi trọng Việt Nam - một đối tác chủ chốt của Panama tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, hàng hải, logistics và giao lưu nhân dân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-don-va-hoi-dam-voi-tong-thong-panama-post1882775.tpo