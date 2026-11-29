Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Sáng 29.11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngNguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu...

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Cục, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường qua các thời kỳ…

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị và toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Ngày 29.11.2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của Cục Cảnh sát phòng, chống về môi trường

Theo đó, ngày 29.11 hằng năm được xác định là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Từ đơn vị được thành lập ở Bộ, lực lượng từng bước được triển khai tại Công an các địa phương, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn đấu tranh, lực lượng đã kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Công tác tham mưu ngày càng chú trọng trong công tác dự báo, nhận diện và kiểm soát sớm các rủi ro môi trường có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe, đời sống của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện trên 318 nghìn vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6 nghìn vụ với hơn 8.800 bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ với tổng số tiền gần 3 nghìn tỉ đồng.

Công tác đấu tranh ngày càng đi sâu làm rõ các hành vi có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Những lĩnh vực nổi bật gồm xử lý vi phạm về chất thải, sai phạm trong quan trắc môi trường, khai thác trái phép tài nguyên, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm giả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hòng, chống tội phạm về môi trường

Lực lượng từng bước phát triển năng lực trong công tác lấy mẫu, phân tích, kiểm định môi trường và sử dụng chứng cứ khoa học trong phát hiện, xử lý vi phạm. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế được mở rộng, phục vụ đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới, trong đó có tội phạm về tài nguyên, động vật hoang dã và an toàn thực phẩm.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, mất an toàn thực phẩm và tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định bảo vệ môi trường hôm nay không chỉ là xử lý vi phạm pháp luật mà còn là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và nền tảng phát triển bền vững, trường tồn của dân tộc.

“Phát huy truyền thống 20 năm, toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh môi trường, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước”, Thiếu tướng Thân Văn Hải khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của nhân dân.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Chúc mừng, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm “Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm”.

Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần “Phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt”.

Cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý; chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài sẽ gây tổn hại lớn cho nền kinh tế, cho sức khỏe cộng đồng, gây bất an, bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Do vậy, toàn lực lượng phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, lực lượng phải chủ động phát hiện, đề xuất để tham gia tích cực, phấn đấu vươn lên dẫn dắt, thể hiện dấu ấn ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan Tiểu vùng sông Mekong, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới của đất nước bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại Lễ kỷ

Nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang đứng trước những cơ hội mới trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ;

Hoàn thiện, tăng cường đầy đủ thẩm quyền cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để chủ động phát hiện, điều tra, xử lý đến cùng các vụ việc, vụ án về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Nghiên cứu hình thành hệ thống thu thập, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu môi trường hiện đại, kết nối đa ngành, đa tầng, có khả năng phân tích, nhận diện sớm nguy cơ, thách thức, các hành vi vi phạm về môi trường để xử lý từ sớm, từ gốc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng bảy cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm gắn với lợi ích lâu dài của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và phát biểu chỉ đạo là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng, đồng thời là nguồn động viên to lớn để toàn lực lượng CAND nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Bộ trưởng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi những kết quả, thành tích của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nghiêm túc tiếp thu, quyết tâm thực hiện bằng được những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động, tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực sức chống chịu với tinh thần không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường.

Triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; gia tăng đóng góp của lực lượng Cảnh sát PTCP về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát PTCP về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030…