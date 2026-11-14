Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Phnom Penh, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay quốc tế Techo có: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia; lãnh đạo Vụ Lễ tân Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Nguyễn Thị Vân Anh cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11.

Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Tham gia đoàn chính thức có: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ Nguyễn Thị Vân Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững” sẽ được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh trong các ngày 15-16/11.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ chủ trì lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 15/11.

Nước chủ nhà Campuchia sẽ thúc đẩy thông qua 3 văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố Phnom Penh nhằm tái khẳng định lập trường của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và vạch ra định hướng phát triển trong thời gian tới; Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình trong Cộng đồng Pháp ngữ; Lời kêu gọi Phnom Penh về bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy đa dạng văn hóa.

Bên lề hội nghị cấp cao, một loạt hoạt động nhằm tăng cường hợp tác cho các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ cũng sẽ được tổ chức tại Campuchia.

Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Cộng đồng Pháp ngữ đã từng bước chuyển mình, trở thành một không gian chính trị - kinh tế - văn hóa đa dạng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Hội nghị cấp cao được tổ chức tại Phnom Penh lần này đánh dấu sự trở lại của cuộc họp cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương sau 29 năm, kể từ khi Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao tại Hà Nội năm 1997.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự hội nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Cộng đồng Pháp ngữ là không gian hợp tác mà các thành viên có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại. Đây là nền tảng và lợi thế để Pháp ngữ tăng cường kết nối, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành viên vào nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển.