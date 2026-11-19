Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/11, trong chuyến thăm TP Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Mạc Cao Nghĩa - Bí thư tỉnh ủy Vân Nam.

Bày tỏ trân trọng tình cảm hữu nghị gắn bó trong lịch sử cách mạng giữa hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thông qua chuyến thăm Vân Nam lần này, giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam và Vân Nam sẽ tiếp tục được nâng tầm hơn nữa trong giai đoạn mới, nhấn mạnh quan hệ giữa các địa phương phát triển tốt thì quan hệ giữa hai nước tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu về định hướng phát triển lớn của Việt Nam, và nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và hợp tác với Vân Nam nói riêng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh chiến lược, địa lý gần gũi, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối về chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn địa phương hai bên tăng cường giao lưu các cấp, triển khai đa dạng các hoạt động giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Vân Nam với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác liên vận quốc tế đa phương thức, thúc đẩy hợp tác về liên kết điện, hải quan; tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hướng đến thị trường Tây Nam của Trung Quốc; tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối nhân văn, nhất là về du lịch, giáo dục đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác về nông sản đặc sắc, y dược cổ truyền.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa bày tỏ nhất trí cao với định hướng chiến lược 4 trục kết nối của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định đây là điểm tựa quan trọng để nâng tầm hợp tác giữa Vân Nam với Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Mạc Cao Nghĩa giới thiệu về tình hình phát triển của tỉnh Vân Nam và những điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác với Việt Nam; bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực bổ trợ giữa hai bên, nhất là kết nối hạ tầng đồng bộ cửa khẩu, đường sắt, đường bộ, đường thủy giữa hai bên, qua đó kết nối với khu vực miền Tây, hành lang kinh tế sông Trường Giang của Trung Quốc, cũng như hướng đến châu Âu.

Ông Mạc Cao Nghĩa khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác ngành nghề với Việt Nam, trọng tâm là thương mại cân bằng, năng lượng xanh, điện năng, kinh tế số, nông nghiệp đặc sắc, y dược học cổ truyền; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị với các địa phương biên giới và nhiều hơn nữa các địa phương của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác du lịch xuyên biên giới, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc giữa hai bên.

Ông Mạc Cao Nghĩa khẳng định sẵn sàng thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục, hoan nghênh du học sinh Việt Nam đến Vân Nam du học và khuyến khích thanh niên Vân Nam sang Việt Nam nhiều hơn, qua đó củng cố tình cảm hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.