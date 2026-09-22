Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước tôn trọng quyết định về hay ở lại của chuyên gia, trí thức kiều bào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ. ﻿Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ.

Tham dự buổi gặp có các chuyên gia, trí thức người Việt đã và đang đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, tự động hóa, chính sách công, y tế, tài chính ngân hàng, bảo mật và an toàn dữ liệu, vật liệu bền vững, công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử…

Tại buổi gặp, đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Mỹ đã đề xuất kiến nghị liên quan đến chủ đề: Start-ups đa quốc gia - Hạt nhân để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu; định hướng năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam; tiềm năng của Việt Nam trong nghiên cứu phát triển thiết bị bay không người lái; Việt Nam cần gì để thu hút dòng vốn toàn cầu; đề xuất giải pháp tập hợp và kết nối nguồn lực chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Mỹ.

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong khoa học và công nghệ, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước đi trước còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi; điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về những điểm mới trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Điều đó có nghĩa là tri thức, kinh nghiệm và những quan hệ hợp tác mà các chuyên gia, nhà khoa học người Việt vun đắp ở nước ngoài cần có chỗ đứng xứng đáng trong các chương trình phát triển của Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước; chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những cách làm đã thành công và cả không thành công để trong nước có cái nhìn đầy đủ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Đảng, Nhà nước tôn trọng những lựa chọn đó. Người muốn trở về cần được hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống và làm việc lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Mỗi người có nhịp đi riêng và sự đóng góp cũng có thể lớn dần cùng với kinh nghiệm, điều kiện của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó; đồng thời bày tỏ mong muốn, rằng việc tiếp nhận ý kiến của trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở thành công việc thường xuyên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần làm việc nghiêm túc, có kết quả sẽ tạo niềm tin để các chuyên gia tiếp tục gắn bó.