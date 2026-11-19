Sáng 19/11, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị toàn quốc góp ý, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì hội nghị. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.