Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo 20 nền kinh tế dự hội nghị cấp cao APEC
Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
Trước khi hội nghị bắt đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch hội nghị cấp cao APEC 2026 đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nền kinh tế thành viên dự phiên họp. Sau đó, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên chụp ảnh chung.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-hoi-nghi-cap-cao-apec-2026-2576683.html