Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)