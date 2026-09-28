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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Sáng 28/9/2026, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-hoan-thien-the-che-va-thuc-thi-phap-luat-post1138713.vnp