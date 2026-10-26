Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế
Chiều 26/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ trì Phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-phien-hop-ve-doi-ngoai-va-hoi-nhap-quoc-te-post1144373.vnp