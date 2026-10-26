Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được đẩy nhanh thi công với mục tiêu đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê (dài 62 km) vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn đang bị đe dọa khi nguồn vật liệu còn hạn chế, giải phóng mặt bằng bổ sung chưa hoàn tất.