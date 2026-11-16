Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17/11/2026. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast tới Việt Nam.

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026). Là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Chile từ lâu đã trở thành người bạn truyền thống, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam và Chile đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 752 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt 564,40 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu từ Chile đạt 187,59 triệu USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Chile, José Antonio Kast và phu nhân María Pía Adriasola de Kast.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của hai nước tiến hành hội đàm.