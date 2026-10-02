Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì làm việc về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)