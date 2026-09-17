Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-du-thao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-dot-3-doi-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-post1136804.vnp