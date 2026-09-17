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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đến dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đến dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-du-thao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-dot-3-doi-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-post1136804.vnp