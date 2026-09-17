Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sau khi rời nhà người thân, gia đình không liên lạc được với ông T và phát hiện xe máy của nạn nhân bên bờ suối. Chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm, đến sáng 17/9 phát hiện thi thể nạn nhân.