Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), chiều 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu cho khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể. Đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành trong 5 năm, 10 năm tới phải thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh cần nhìn thẳng vào khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía.

Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.

Chỉ rõ một số định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp.

Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.

Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất. Ông lưu ý cần liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng, gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, mở cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

Nhà nước bảo đảm mua sắm công minh bạch, cạnh tranh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số, thị trường để phát triển thành doanh nghiệp.

Doanh nghiệp làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm bảo đảm công bằng trong tiếp cận nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập và doanh nghiệp có năng lực vươn lên.

Ông đề nghị doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ, tận dụng hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng.

Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng cần đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức, thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến.

Trong gần 2 năm qua, Trung ương đã ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất...

Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”, theo đó Đảng khuyến khích các đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ.

Nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ và chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ tạo thành một hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa đất nước bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia.

Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.