Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy không có nghĩa là chủ đầu tư hết trách nhiệm

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ công trình và chủ phương tiện giao thông.

Xử lý nghiêm hành vi làm giả hồ sơ nghiệm thu

“Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan Nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu về nội dung này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QH

Lãnh đạo Đảng và nhà nước nêu thực tế, thiết kế phòng cháy chữa cháy được thẩm định đúng cũng chưa thể đảm bảo công trình được thi công đúng hay vận hành an toàn. Vì vậy, ông yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát trong việc kiểm tra, xác nhận chất lượng phòng cháy chữa cháy trong thực tế.

“Phải xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu. Những hành vi này hoàn toàn có thể xảy ra và nếu xảy ra sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt khi cải cách hành chính thì ngay từ bước ban đầu phải làm rất nghiêm túc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bảo vệ người mua nhà, không hợp thức hóa công trình mất an toàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực tế, người mua nhà hay thuê mặt bằng kinh doanh không có khả năng tự kiểm chứng chất lượng toàn bộ hệ thống PCCC, do đó tuyệt đối không thể bắt họ gánh chịu hậu quả từ những sai phạm của chủ đầu tư.

Đồng thời, công tác giám sát cần được thực hiện kịp thời, nghiêm ngặt đối với các công trình có nguy cơ cháy nổ cao và tập trung đông người. Ngược lại, với những cơ sở có ý thức chấp hành tốt quy định, cơ quan quản lý cần cắt giảm các cuộc kiểm tra không cần thiết.

Yêu cầu cốt lõi là phải duy trì xuyên suốt các điều kiện an toàn trong toàn bộ vòng đời sử dụng của công trình, đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ khi tiến hành sửa chữa, cơi nới hoặc thay đổi công năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các công trình có nguy cơ cao, đông người phải được giám sát kịp thời. Ảnh: QH

Đối với các cơ sở cũ chưa đáp ứng chuẩn phòng cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tiến hành phân loại và hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khả thi.

Những cơ sở có khả năng khắc phục cần được chỉ định rõ hạng mục phải làm, thời hạn hoàn thành và bắt buộc phải có xác nhận kết quả cụ thể.

Đặc biệt, đối với các trường hợp tiềm ẩn nguy hiểm trực tiếp, cơ quan chức năng phải xử lý ngay lập tức, tuyệt đối không để người dân và doanh nghiệp phải mòn mỏi chờ đợi, đồng thời kiên quyết không hợp thức hóa các công trình, cơ sở mất an toàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng và Nhà nước lưu ý việc bãi bỏ giấy phép lưu thông đối với phương tiện chữa cháy, cứu nạn phải gắn liền chặt chẽ với cơ chế kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thu hồi các sản phẩm không đạt chuẩn.

Yêu cầu này nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng thiết bị vốn dùng để cứu người nhưng do thiếu khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên nên khi xảy ra sự cố lại hoàn toàn vô tác dụng.

Đơn giản hóa thủ tục nhưng không buông lỏng quản lý rủi ro

Thảo luận tại tổ, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn TP Đồng Nai) đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa quy định về kiểm tra PCCC và quy định về nghiệm thu. Khi chủ đầu tư tự nghiệm thu, cơ quan quản lý cần được thông báo công trình đã nghiệm thu và thời điểm đưa vào hoạt động để có cơ sở quản lý theo mức độ nguy cơ.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn TP Đồng Nai). Ảnh: QH

Đại biểu lưu ý không nên đánh đồng công trình nhỏ với trường học, bệnh viện, chung cư, chợ, siêu thị hay nhà xưởng có đông người. Với công trình lớn, việc hướng dẫn, kiểm tra thực tế trong quá trình nghiệm thu có thể giúp phát hiện và khắc phục thiếu sót sớm hơn.

Đại biểu Trịnh Xuân An đồng tình với việc cắt giảm thủ tục nhưng nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa phải đi cùng bảo đảm an toàn và phân định rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị rà soát quy định của dự thảo với Điều 57 Luật Xây dựng để bảo đảm thống nhất.