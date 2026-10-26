Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý

Quốc hội sáng nay thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng 2 dự thảo luật đều liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, sự an toàn của người dân và đặc biệt là sự phát triển đất nước.

Người dân đã khai báo, cơ quan nhà nước phải lưu giữ, quản lý

Về dự thảo luật sửa đổi các quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với hướng cắt giảm thủ tục hành chính.

Theo ông, việc giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đi cùng khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông. Việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ phải gắn với kiểm tra các điều kiện còn phải tuân thủ, bởi đây là hàng hóa đặc biệt, sử dụng sai đối tượng, mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ Hà Nội. Ảnh: QH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua bán và việc xử lý doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động.

“Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý. Nếu bỏ giấy phép mà không biết nguồn gốc ở đâu, không biết quá trình vận hành thế nào và tự nhiên có vũ khí, phương tiện sẽ rất nguy hiểm” - ông nói.

Trước đây, giấy tờ đã xác nhận, đã được cấp rồi nhưng đến đâu cũng phải khai báo, phải phô tô, phải công chứng, xác nhận. Bây giờ, hệ thống cơ quan nhà nước liên thông, có kiểm soát, vừa đỡ phiền hà cho người dân vừa đỡ thủ tục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Các cơ quan nhà nước cần chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt các tổ chức cung cấp lại thông tin và phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, lưu trữ dữ liệu.

Người mua nhà không thể chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư

Về chuyển sang hậu kiểm trong phòng cháy, chữa cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải ngăn ngừa nguy cơ trước khi xảy ra cháy.

Ông nhấn mạnh bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng.

“Thiết kế được thẩm định đúng nhưng chưa bảo đảm công trình đã được thi công đúng và chưa bảo đảm sự vận hành an toàn” - ông lưu ý.

Do đó, ông yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế; xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu. Những hành vi này nếu xảy ra sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

“Đặc biệt, khi cải cách hành chính thì ngay từ bước ban đầu phải làm rất nghiêm túc” - ông nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội) thảo luận về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: QH

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người mua nhà, thuê nơi kinh doanh không thể tự kiểm chứng chất lượng toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy và phải chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư. Khi có vi phạm thì phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật, giải quyết quyền lợi cho người bị thiệt hại.

Bảo vệ công trình phải bảo đảm quyền lợi người dân

Về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xác định đúng công trình cần bảo vệ, mức độ bảo vệ và trách nhiệm đề xuất. Ông lưu ý nếu mở rộng thiếu căn cứ sẽ làm phân tán nguồn lực, nếu bỏ sót sẽ tạo sơ hở về an ninh, an toàn.

Trong điều kiện số hóa, công trình còn nguyên về vật chất vẫn có thể mất khả năng vận hành khi hệ thống điều khiển bị can thiệp. Vì vậy cần bảo vệ đồng bộ công trình, dữ liệu, hệ thống điều khiển; bảo đảm vận hành liên tục, có khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố.

Với tình huống đặc biệt cấp thiết, luật phải bảo đảm người có trách nhiệm hành động kịp thời, đồng thời kiểm soát chặt thẩm quyền. Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân phải có căn cứ luật định, cần thiết, tương xứng với yêu cầu bảo vệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý hành lang bảo vệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, đất đai, sinh kế. Người dân cần được biết ranh giới, hoạt động được phép và cơ quan giải quyết vướng mắc, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước.

Đơn vị vận hành cần tham khảo ý kiến bên kỹ thuật, không nên tự quyết định cho phép người dân cư trú, sản xuất, kinh doanh trong hành lang bảo vệ. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được làm rõ; xử lý thỏa đáng các hoạt động hợp pháp có trước khi xác lập phạm vi bảo vệ.

“Không được tách rời vai trò của nhân dân, vì chỉ có nhân dân mới bảo vệ tốt công trình” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.