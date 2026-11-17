Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm, chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.