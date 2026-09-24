Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt đầu thăm Canada

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.