Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt đầu thăm Canada

Mùa ô nhiễm không khí ở miền Bắc thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài qua mùa đông. Trong bối cảnh hàng loạt công trình, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt bụi từ công trường, nguồn thải lớn và chủ động ứng phó khi chất lượng không khí suy giảm.