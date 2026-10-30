Tổng bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng của Hà Nội tăng 16,2%

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Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%, đạt 132,4 nghìn tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1%.

Riêng trong tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 64,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 20,7% (nhiên liệu tăng 25,1%; xăng dầu tăng 24,7%; lương thực, thực phẩm tăng 22,7%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 21,7%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 20,7%; hàng may mặc tăng 20,4%; phương tiện đi lại trừ ô tô con tăng 19,4%; ô tô con tăng 19,1%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 18,1%; hàng hóa khác tăng 16,6%).

Cùng với hoạt động thương mại, hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố tăng trưởng tích cực.

Trong tháng 10, Hà Nội đón gần 2,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 851,1 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 10,0% và 1,9 triệu lượt khách nội địa, tăng 11,0%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%. Lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 30,4 triệu lượt khách (Trong đó 7,6 triệu lượt khách quốc tế và 22,8 triệu lượt khách nội địa), tăng 6,8%; tổng doanh thu ước đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 10, thành phố khai thác hiệu quả lợi thế của mùa Thu, thời điểm được đánh giá là đẹp nhất trong năm để thu hút dòng khách quốc tế ngày càng tăng. Trước bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều do tác động của xung đột địa chính trị, chi phí vận tải quốc tế leo thang và biến động tỷ giá tại nhiều nền kinh tế lớn, Hà Nội vẫn khẳng định sức hút nhờ khai thác bền vững lợi thế di sản văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khi nhu cầu tiêu dùng tăng vào giai đoạn cuối năm, việc triển khai các giải pháp kích cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ và bảo đảm nguồn cung được đặt ra nhằm duy trì đà tăng trưởng thương mại, dịch vụ của Thủ đô.

Thành phố đẩy mạnh truyền thông về các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, phương thức bán hàng và địa điểm kinh doanh đến người tiêu dùng.

Thành phố cũng định hướng gắn xúc tiến thương mại với du lịch, văn hóa và lễ hội, nhất là trong các dịp cao điểm cuối năm. Các hoạt động trải nghiệm, mua sắm được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.