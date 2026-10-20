Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt qua nghệ thuật điêu khắc ánh sáng

Dịp 20/10, bốn tác phẩm từ đồng và gốm Bát Tràng cũng là lời tri ân anh gửi tới những người bà, người mẹ, cùng lời sẻ chia dành cho những người phụ nữ bền bỉ gắn bó với nghề gốm.

Nghệ nhân Bùi Văn Tự hoàn thiện tác phẩm “Vươn lên từ khát vọng” từ những mảnh gốm vỡ Bát Tràng, nhằm gửi gắm lời tri ân tới những người phụ nữ gắn bó với nghề gốm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tác phẩm “Khung trời ký ức” kết hợp hình ảnh chùm khế, tổ chim bằng đồng với bóng đổ người mẹ chăm con. Khung hình phía sau gợi liên tưởng đến một ô cửa mở vào ký ức tuổi thơ, theo ý tưởng của tác giả. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Ánh sáng kết nối hình khối tác phẩm với hình ảnh người phụ nữ trong trang phục cổ truyền. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Bóng đổ từ tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con” hiện lên hình ảnh người mẹ âu yếm con nhỏ. Những chi tiết đàn cá và hoa sen được nghệ nhân Bùi Văn Tự tính toán, sắp đặt để tạo nên hình ảnh này khi chiếu sáng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Nghệ nhân Bùi Văn Tự chia sẻ: ánh sáng giúp anh khơi gợi những câu chuyện, ký ức và cảm xúc trong từng tác phẩm. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con” bằng đồng của nghệ nhân Bùi Văn Tự kết hợp hình ảnh cá mẹ, đàn cá con và hoa sen, gửi gắm câu chuyện về tình mẫu tử và sự hy sinh của người mẹ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Chi tiết hoa sen và bề mặt tạo hình bằng đồng trên tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con”. Sự kết hợp giữa các mảng đặc, khoảng trống và góc chiếu sáng góp phần định hình đường nét của bóng đổ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tác phẩm “Khung trời ký ức” bằng đồng của nghệ nhân Bùi Văn Tự kết hợp hình ảnh chùm khế, tổ chim và chim mớm mồi cho con, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ, tình mẫu tử và sự gắn bó với quê hương. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Hình ảnh chăm chút từng miếng ăn của chim mẹ, tác giả liên tưởng đến tình yêu thương, sự chở che của người mẹ dành cho con. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN