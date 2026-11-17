Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Ngày 17/11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam” năm 2027.Cuộc thi đã được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng ý chấp thuận tổ chức theo Giấy phép số 1992/ SVHTTDL- NTCNVH, ngày 12/10/2026. Cuộc thi do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty Q - Talent thực hiện.

NSƯT. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại họp báo, NSƯT. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại - Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi “Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam" 2027 được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam thông qua sự hội tụ hài hòa giữa diện mạo, trí tuệ và tâm hồn.

Bên cạnh sứ mệnh tìm kiếm gương mặt đại diện tiêu biểu cho phái đẹp, cuộc thi hướng đến mục tiêu trọng tâm là bảo tồn, nâng tầm giá trị di sản tà áo dài Việt Nam và lan tỏa mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc.

Theo NSƯT. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, điểm nhấn của cuộc thi là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, tập trung tại “Không gian Văn hóa Việt” (số 16 Lê Thái Tổ) - công trình di sản kiến trúc có tuổi đời hơn 100 năm.

Sự hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật trình diễn đương đại, không gian phố cổ và các danh thắng tiêu biểu hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa sắc cho thí sinh.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam, bảo tồn và nâng tầm giá trị di sản áo dài

Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của Hà Nội - vùng đất nghìn năm văn hiến; mở ra cơ hội giới thiệu sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, nâng cao ý thức gìn giữ, trân trọng và phát huy di sản trong cộng đồng...

Đề cao hiểu biết về văn hóa, nhất là áo dài

Theo công bố từ Ban tổ chức, bắt đầu từ ngày 12/10/2026, cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký. Đối tượng tham gia là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có độ tuổi từ 18 - 27 tuổi.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam mùa 2 cùng các đơn vị tài trợ

Điều kiện dự thi: thí sinh có chiều cao từ 1m65 trở lên; vẻ đẹp tự nhiên không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính; tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; độc thân (chưa đăng ký kết hôn, chưa lập gia đình, chưa sinh con); lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Ban tổ chức ưu tiên tuyển chọn hoặc xét đặc cách vào vòng trong đối với thí sinh đã đạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Vòng sơ khảo của cuộc thi sẽ diễn ra ngày 20/12/2026. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2026 - ngày 2/1/2027.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa cho Hội đồng Ban giám khảo

Theo đại diện Ban Tổ chức, Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam, bên cạnh tiêu chí về nhan sắc, đặc biệt đề cao sự hiểu biết về văn hóa, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, nhất là vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam.

NSND Lê Khanh - Phó Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, phần thi áo dài sẽ là nội dung chính. NSND Lê Khanh cũng nhấn mạnh vai trò của tà áo dài trong đời sống hiện đại, với sự tiếp nối liên tục những giá trị từ quá khứ. Bà kỳ vọng thông qua cuộc thi, vẻ đẹp và giá trị di sản của áo dài tiếp tục được tôn vinh, lan tỏa rộng rãi.