Tôn vinh vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được vinh danh tại chương trình. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự chương trình còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đông đảo công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham dự chương trình. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được Tổng Liên đoàn tổ chức nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị lao động.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh. Họ là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: Lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dù bận công tác nước ngoài nhưng đã quan tâm, dành tình cảm gửi quà là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc như lời nhắn nhủ công nhân Việt Nam tích cực học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục vượt mọi khó khăn, lao động sáng tạo đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến xúc động bày tỏ: Lắng nghe những câu chuyện, theo dõi hành trình mà 10 công nhân đã trải qua, tôi ấn tượng một điều: không chỉ là các thành tích đã kiến tạo, mà lớn hơn là khả năng đánh thức khát vọng đối với hàng triệu công nhân khác. Một sáng kiến có thể cải tiến một công đoạn, nhưng một tấm gương có thể truyền cảm hứng cho cả một tập thể. Vì vậy, tuyên dương hôm nay không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà phải là điểm khởi đầu của những chuyển động mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết: Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ những động lực phát triển mới.

Công nghệ hiện đại là rất cần, nhưng chính con người mới là nhân tố quyết định giá trị của nó. Tương lai của nền công nghiệp Việt Nam không chỉ được định hình bởi những cỗ máy chúng ta sở hữu, mà còn bởi năng lực, phẩm chất và khát vọng của những người vận hành, sáng tạo và làm chủ các cỗ máy ấy.

Từ chương trình tôn vinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn xây dựng giai cấp công nhân hiện đại phải đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và nhân văn. Mỗi công nhân cần được tạo cơ hội học tập suốt đời, cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng xanh và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo; là những người đi đầu, là trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị doanh nghiệp coi mỗi phân xưởng là một không gian đổi mới sáng tạo, mỗi tổ sản xuất là một nhóm giải quyết vấn đề; có cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm, ghi nhận và chia sẻ lợi ích công bằng đối với sáng kiến của người lao động; quan tâm thiết thực hơn đến nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa và khả năng học tập của công nhân; có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề khi công nghệ thay đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn vinh danh Anh hùng lao động Phạm Đình Duẩn, Công ty cổ phần Than Vàng Danh. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, tổ chức công đoàn phải thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động; đối tác có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; đi đầu trong nâng cao kỹ năng, tư vấn pháp luật, đối thoại tại nơi làm việc và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số để phục vụ đoàn viên tốt hơn.

Đồng thời,nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến trên phạm vi cả nước; kết nối họ với cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp để truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo, hỗ trợ đồng nghiệp.

"Sau chương trình, mỗi tấm gương cần trở thành một hạt nhân. Mỗi sáng kiến tốt cần có cơ hội được nhân rộng, hướng tới một phong trào mà thành công của 10 người hôm nay có thể khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng chục nghìn sáng kiến ngày mai", đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cùng với những định hướng đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cam kết Quốc hội tiếp tục lắng nghe tiếng nói của công nhân, hoàn thiện pháp luật và tăng cường giám sát việc thực thi.

Đồng thời đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến các chính sách về việc làm, tiền lương, an sinh, đào tạo nghề, an toàn lao động và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đối với 10 công nhân được vinh danh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, trong niềm tự hào to lớn, 10 gương mặt công nhân tiêu biểu được tôn vinh không tự bằng lòng; giữ mãi ngọn lửa đam mê, tinh thần học hỏi, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm.

Đối với các doanh nghiệp, hãy trân trọng người lao động không chỉ như nguồn nhân lực mà còn như những người đồng kiến tạo giá trị và tương lai của doanh nghiệp. Đối với cán bộ công đoàn, hãy luôn nhớ: nơi nào công nhân cần, nơi đó phải có sự hiện diện thiết thực của Công đoàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, nếu mỗi công nhân có thêm một cơ hội học tập, mỗi sáng kiến có thêm một cơ hội ứng dụng, mỗi người lao động có thêm một điểm tựa an sinh, thì sức mạnh của hàng triệu công nhân Việt Nam sẽ được nhân lên rất lớn.

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026: 1. Anh hùng lao động Phạm Đình Duẩn - Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 2. Anh Nguyễn Bá Vương, Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn 4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty cổ phần Nam Việt. 5. Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam). 6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam 7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh 8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty TNHH ChangShin Việt Nam 9. Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel. 10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty TNHH TOTO Việt Nam