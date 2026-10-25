Tôn vinh vẻ đẹp của công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Phát biểu khai mạc Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, có những công việc mỗi ngày vẫn lặng lẽ diễn ra và tạo ra những thành quả hiện diện trong cuộc sống. Phía sau những công việc bình dị ấy là những con người tận tụy với nghề, chắt chiu từng cơ hội học hỏi và luôn sáng tạo để làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Dũng)

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn, Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được Tổng LĐLĐVN tổ chức chính là để tôn vinh, lan tỏa những giá trị lao động. Mỗi tấm gương công nhân được tôn vinh là một câu chuyện sinh động, có sức lay động, truyền cảm hứng.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và các cơ quan thông tấn, báo chí, quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐVN đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh.

Đó là những người công nhân tiêu biểu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Những người công nhân tiêu biểu về ý chí, nghị lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên. Đối diện với bệnh tật, tai nạn và những thử thách nghiệt ngã, các anh, chị vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì học tập, trau dồi kỹ năng lao động, chăm lo gia đình và cống hiến cho doanh nghiệp và xã hội.

Những người công nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn...

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Dương Dũng).

"10 gương mặt được tôn vinh hôm nay là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: Lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình. Tôn vinh các anh, chị cũng chính là trân trọng, tôn vinh những giá trị cao đẹp đang được hàng triệu người lao động gìn giữ, vun đắp trên khắp mọi miền Tổ quốc", ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi quà là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc như lời nhắn nhủ công nhân Việt Nam tích cực học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục vượt mọi khó khăn, lao động sáng tạo đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

"Chúng tôi mong muốn các anh, chị công nhân được tuyên dương hôm nay, khi trở lại nơi làm việc, sẽ chia sẻ, lan tỏa ý nghĩa của chương trình cũng như tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến để niềm vui của 10 người trở thành động lực của hàng triệu người để hằng năm, chúng ta lại có thêm nhiều, thật nhiều những gương mặt công nhân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương" - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.