Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”, lễ hội diễn ra từ ngày 21 - 23/11, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu, cơ sở đào tạo, làng nghề và người yêu áo dài.

Lễ hội hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Việt Nam, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, nhà thiết kế, làng nghề và công chúng. Thông qua những hoạt động trình diễn, trưng bày và trải nghiệm, Ban Tổ chức mong muốn đưa áo dài đến gần hơn với đời sống đương đại, trở thành sản phẩm văn hóa gắn với phát triển du lịch Hà Nội.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là biểu tượng đặc biệt, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của dân tộc.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch, mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và phong tục truyền thống. Đối với Hà Nội, áo dài mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế và chiều sâu văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Hình ảnh tà áo dài bên hồ Hoàn Kiếm, trên phố cổ, trong không gian di sản hay giữa nhịp sống hiện đại đã trở thành nét đẹp quen thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài để gìn giữ trang phục truyền thống, lưu giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tại Bảo tàng Hà Nội, tối 21/11.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa”, được dàn dựng kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, đưa khán giả khám phá vẻ đẹp Thủ đô qua những sắc màu đặc trưng của bốn mùa trong năm.

Từ mùa thu lãng mạn với hồ Gươm, phố cổ, mùa đông trầm mặc mang chiều sâu lịch sử, đến mùa xuân rực rỡ sức sống và mùa hạ trẻ trung, năng động, mỗi phần trình diễn tái hiện một lát cắt văn hóa, cảnh quan và nhịp sống Hà Nội.

Chương trình giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế: La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá.

Tiếp nối đêm khai mạc, ngày 22/11, chương trình diễu hành áo dài với chủ đề “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến quy tụ hơn 2.000 người tham gia. Đặc biệt, chương trình có hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, dự kiến khoảng 500 người, nhằm lan tỏa giá trị áo dài trong cộng đồng.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check in với áo dài” và trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.

Lễ hội còn có chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” dành cho thiếu niên, nhi đồng và chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”, giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được bố trí thành các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm áo dài, phụ kiện, trang sức, đồ thủ công và hoạt động của các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức. Người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm thêu, đính kết, vẽ trang trí áo dài, làm đồ thủ công, thưởng trà và tham gia các trò chơi dân gian.

Lễ hội sẽ bế mạc vào tối 23/11 với những màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực cùng các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Những tà áo dài mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội .

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” kết hợp trình diễn áo dài với hình ảnh kiến trúc phố cổ Hà Nội.

Các nghệ sĩ và thiếu nhi trong trang phục áo dài rực rỡ mang đến không khí vui tươi tại đêm khai mạc.

Người mẫu trình diễn thiết kế áo dài xanh thẫm kết hợp tà voan mềm mại, tạo điểm nhấn trên sân khấu.

Những thiết kế áo dài với họa tiết thêu tinh tế tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Nội.