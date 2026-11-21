Các đại biểu chính thức khai mạc chương trình tôn vinh, quảng bá di sản áo dài. (Ảnh: GIANG NAM)

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tối 21/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Nhằm tôn vinh, khai thác, phát huy giá trị di sản áo dài, những năm qua, thành phố tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội vào dịp cuối thu, đầu đông và Lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa-du lịch nổi tiếng của Thủ đô. Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức hướng tới ba mục tiêu: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang chia sẻ, từ lâu, áo dài đã trở thành biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Dù có những thay đổi nhất định qua các thời kỳ, nhưng áo dài vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Với Hà Nội, chiếc áo dài còn thể hiện sự tinh tế, nền nã trong ứng xử của người Hà Nội và chiều sâu văn hóa Thăng Long. Thông qua Lễ hội, thành phố Hà Nội mong muốn giới thiệu hành trình khám phá Thủ đô gắn với tà áo dài. Mỗi trải nghiệm về áo dài không chỉ là trải nghiệm về trang phục mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu văn hóa, phong tục, con người, sức sống của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các đại biểu tham quan các gian hàng quảng bá du lịch, kết hợp tôn vinh áo dài. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong đêm khai mạc Lễ hội, Ban tổ chức đã đem đến chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, quy tụ nhiều nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng. Với sự trình diễn của hàng trăm người mẫu, khán giả được thưởng thức các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế như: La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sau lễ khai mạc, sáng 22/11, Ban tổ chức sẽ triển khai chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.300 người đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành. Dự kiến, chương trình sẽ xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Bên cạnh hoạt động kể trên, trong ngày 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô-Tự hào áo dài-Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình có nhiều hoạt động như: Trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”; trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thông qua chương trình “Tặng áo dài-chắp cánh ước mơ xanh”; trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn nhảy dân vũ và biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn”; chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện.

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống-Hơi thở đương đại” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Cuộc thi quy tụ 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, trong thời gian diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành hành trình trải nghiệm áo dài với 4 không gian trưng bày và tương tác như: Không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, nơi du khách được xem nghệ nhân các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn; không gian trưng bày bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu uy tín; không gian giới thiệu phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và những thức quà đặc sắc của Thủ đô; không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học...

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được kỳ vọng không chỉ lan tỏa tình yêu áo dài, khơi dậy ý thức gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ bế mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 23/11.