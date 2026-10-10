Tôn vinh văn hóa Việt Nam cùng trải nghiệm độc đáo qua 'Quán Nhà Haha'

Với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, chương trình "Quán Nhà Haha" kỳ vọng kết nối giải trí với phát triển sinh kế, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Tiếp nối thành công của "Gia Đình Haha", Tập đoàn YeaH1 chính thức công bố chương trình truyền hình thực tế "Quán Nhà Haha", dự kiến lên sóng tập đầu tiên lúc 20h30 thứ Bảy, ngày 17/10/2026, trên VTV3, kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+. Chương trình được kỳ vọng tạo nên một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống và tình người trở thành những chất liệu xuyên suốt.

Chương trình "Quán Nhà Haha" kỳ vọng kết nối giải trí với phát triển sinh kế, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Điểm khác biệt của "Quán Nhà Haha" nằm ở việc đưa các nghệ sĩ rời khỏi không gian giải trí quen thuộc để trực tiếp tham gia vận hành quán ăn, homestay hoặc farmstay tại những vùng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng. Không chỉ trải nghiệm cuộc sống địa phương, các thành viên còn cùng người dân thực hiện nhiều công việc thường ngày, từ làm đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản đến lựa chọn nguyên liệu, xây dựng thực đơn và chế biến món ăn phục vụ thực khách.

Năm gương mặt quen thuộc gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh tiếp tục đảm nhận vai trò trung tâm của chương trình. Đồng hành cùng họ là những gia đình bản địa - những người trực tiếp lưu giữ phong tục, tập quán, tri thức dân gian và nếp sống đặc trưng của từng vùng đất.

Qua những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm chân thực, chương trình hướng tới khai thác chiều sâu văn hóa từ những điều bình dị nhất. Đó có thể là cách người dân lựa chọn nguyên liệu theo mùa, bí quyết chế biến một món ăn truyền thống, tập quán sinh hoạt trong gia đình hay câu chuyện về một nghề lâu đời. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Đáng chú ý, nhà sản xuất cũng giới thiệu ca khúc chủ đề "Giữa tình người bao la", mở đầu cho hành trình mới của chương trình. Âm nhạc, ẩm thực và những câu chuyện đời thường được kết nối nhằm tạo nên không gian giải trí nhẹ nhàng, gần gũi, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của khán giả đối với văn hóa và con người ở các địa phương.

Không dừng lại ở một chương trình truyền hình mang tính giải trí, "Quán Nhà Haha" đặt ra mục tiêu gắn kết trải nghiệm văn hóa với việc quảng bá điểm đến và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.

Trong mô hình này, ẩm thực giữ vai trò trung tâm. Mỗi món ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn kể câu chuyện về điều kiện tự nhiên, sản vật, tập quán canh tác và kinh nghiệm sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi được giới thiệu đúng cách, những giá trị ấy có thể trở thành lợi thế để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Thông qua quá trình cùng người dân tổ chức dịch vụ ăn uống và lưu trú, chương trình hướng tới hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh dựa trên nguồn lực sẵn có. Đặc sản địa phương, sản phẩm nông nghiệp, nghề thủ công và các trải nghiệm văn hóa có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Khán giả cũng được kỳ vọng có thể tìm hiểu, đặt mua sản vật hoặc lựa chọn các hành trình du lịch gắn với địa điểm xuất hiện trong chương trình.

Tuy nhiên, hiệu quả của hướng tiếp cận này không chỉ được đo bằng mức độ chú ý trên truyền hình hay sức lan tỏa trên mạng xã hội. Giá trị lâu dài cần được nhìn nhận từ khả năng duy trì hoạt động kinh doanh sau khi chương trình kết thúc, nâng cao năng lực làm du lịch của cộng đồng và bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi từ những giá trị văn hóa mà mình gìn giữ.

Chia sẻ về áp lực cạnh tranh giữa các chương trình truyền hình thực tế cùng khai thác chủ đề du lịch, Jun Phạm cho rằng thành tích của nghệ sĩ không quan trọng bằng sự phát triển của địa phương. Anh bày tỏ: "Thành tích của dàn cast không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ show mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt để nhiều địa phương được lên sóng hơn!".

Quan điểm này cho thấy một cách nhìn đáng chú ý về trách nhiệm xã hội của các sản phẩm giải trí: sức hút truyền thông sẽ có ý nghĩa hơn khi góp phần quảng bá điểm đến, khơi dậy niềm tự hào về quê hương và tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng.

Một trong những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của "Quán Nhà Haha" là khả năng đưa khán giả đến gần hơn với những trải nghiệm thật, con người thật. Khi phải trực tiếp phục vụ thực khách, các nghệ sĩ không chỉ thể hiện sự hài hước, duyên dáng mà còn đối diện với những yêu cầu cụ thể của công việc. Jun Phạm cho biết bản thân học được cách điều chỉnh công thức, lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa. Trong khi đó, Duy Khánh bày tỏ mong muốn cùng các thành viên tự tay chế biến những món ăn ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt Nam đến đông đảo công chúng. Điều khiến anh nhớ nhất cũng là khoảnh khắc chia tay những người dân đã gắn bó trong hành trình. Những tình cảm được hình thành từ công việc thường nhật, bữa cơm chung và sự sẻ chia giản dị chính là chất liệu cảm xúc mà chương trình hướng tới.

Ngọc Thanh Tâm cũng nhấn mạnh niềm tự hào về sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và bản sắc riêng của các món ăn truyền thống. Với cô, hành trình trải nghiệm còn là dịp nhận ra giá trị của văn hóa bản địa và sự tinh tế cần có khi tiếp xúc với những cộng đồng khác nhau.

Từ góc nhìn này, "Quán Nhà Haha" có thể được xem là một hình thức kể chuyện văn hóa bằng trải nghiệm. Thay vì chỉ giới thiệu phong cảnh hay những địa danh nổi tiếng, chương trình hướng máy quay vào đời sống thường nhật, nơi bản sắc được bồi đắp qua lao động, ứng xử và sự gắn kết giữa con người với con người.

Dàn nghệ sĩ tham dự chương trình "Quán Nhà Haha"

Ở góc độ công nghiệp văn hóa, sự hợp tác giữa nội dung sáng tạo và du lịch cho thấy một hướng phát triển đáng quan tâm: giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn hay giới thiệu như một di sản tĩnh, mà còn có thể trở thành nguồn lực tạo ra sản phẩm, dịch vụ và sinh kế. Dẫu vậy, việc khai thác các giá trị ấy cần đi đôi với tôn trọng bản sắc địa phương, bảo đảm lợi ích cộng đồng và tránh biến văn hóa thành yếu tố trang trí đơn thuần cho sản phẩm truyền thông.

Song song với các dự án trong nước, YeaH1 cũng hướng tới mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Doanh nghiệp dự kiến triển khai V-Beyond Concert tại Bắc Mỹ vào tháng 11/2026. Định hướng này cho thấy nỗ lực phát triển hệ sinh thái giải trí đa dạng, từ khai thác văn hóa bản địa đến đưa sản phẩm âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng toàn cầu.

Với "Quán Nhà Haha", kỳ vọng lớn nhất không chỉ nằm ở lượng người xem hay sức hút của dàn nghệ sĩ, mà còn ở khả năng khơi mở sự quan tâm của công chúng đối với những giá trị gần gũi trong đời sống Việt Nam. Một món ăn dân dã, một gian bếp quê, một câu chuyện về nghề truyền thống hay sự hiếu khách của người dân đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá văn hóa.

Khi được kể bằng sự chân thành và kết nối với những cơ hội phát triển thiết thực, những điều bình dị ấy có thể vượt ra khỏi phạm vi một chương trình giải trí để trở thành nguồn lực quảng bá điểm đến, thúc đẩy du lịch cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là giá trị mà "Quán Nhà Haha" hướng tới: đưa văn hóa Việt Nam đến gần công chúng hơn từ chính những trải nghiệm đời thường, nơi tình người và bản sắc cùng hiện diện trong từng bữa ăn, từng cuộc gặp gỡ và mỗi câu chuyện quê hương.