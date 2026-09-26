Tôn vinh và trao Giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố Tử Tế' năm 2026

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và YBA Đà Nẵng chúc mừng 15 cá nhân được tôn vinh và trao Giải thưởng.

Tham dự buổi lễ này có ông Hoàng Bình Quân - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự YBA Việt Nam, lãnh đạo YBA Việt Nam, YBA các tỉnh, thành; đại diện các cơ quan ngoại ngoại, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và TP Đà Nẵng, các chuyên gia, diễn giả kinh tế trong và ngoài nước… Về phía TP Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn TP. Qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ và làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng bình xét Giải thưởng đã lựa chọn 15 cá nhân tiêu biểu thuộc 3 hạng mục để vinh danh, gồm có: Nhóm Công chức phụng sự, Nhóm Doanh nhân trách nhiệm và Nhóm Công dân văn minh.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi.

Cụ thể, hạng mục Nhóm Công chức phụng sự tôn vinh Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi; Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Phó Giám đốc CATP; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ Nguyễn Hoài Nam; ông Dương Hồng Lĩnh, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn; ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ TP). Hạng mục Nhóm Công dân văn minh tôn vinh ông Đỗ Sỹ Nam, công dân phường Thanh Khê; ông Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau; ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo, công dân xã Trà Liên; ông Phan Thanh Trinh, nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai.

Chủ tịch YBA Đà Nẵng Mai Minh Vương phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng.

Hạng mục Nhóm Doanh nhân trách nhiệm tôn vinh ông Nhan Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân; ông Cao Xuân Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng; bà Phạm Thị Kiều Nga - Tổng Giám đốc Công ty CP Tùng Lâm - ASIA; bà Huỳnh Thị Cúc - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Minh; bà Lê Thị Bích Luyện - Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh. Theo ông Mai Minh Vương – Chủ tịch YBA Đà Nẵng: Trong quá trình phát triển của mỗi địa phương, con người luôn là trung tâm và là nguồn lực cốt lõi tạo nên sức sống, bản sắc cùng những giá trị bền vững. Một TP phát triển không chỉ cần nền kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại và năng lực cạnh tranh cao, mà còn phải xây dựng được một cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết sẻ chia và cùng nhau vun đắp những điều tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho Đại tá, Phó Giám đốc CATP Nguyễn Văn Tăng.

Từ góc nhìn đó, Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố Tử Tế” mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những cá nhân có đóng góp tích cực cho xã hội, mà còn góp phần khẳng định triết lý phát triển mà Đà Nẵng luôn hướng tới: “Phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển con người; tăng trưởng phải gắn liền với trách nhiệm xã hội; và chất lượng của một đô thị được đong đếm không chỉ qua đời sống vật chất hay môi trường cảnh quan, mà còn ở những giá trị nhân văn được hình thành và gìn giữ trong mỗi con người”. 15 cá nhân được vinh danh hôm nay là 15 câu chuyện, 15 hành trình truyền cảm hứng khác nhau.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo.

Nhưng điểm chung ở các đồng chí, các anh chị chính là ý thức trách nhiệm sâu sắc và mong mỏi cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Chính từ những hành động thiết thực ấy, những giá trị tích cực được tích lũy, niềm tin xã hội được củng cố, và hình ảnh một Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn… Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng chúc mừng 15 cá nhân tiêu biểu được vinh danh, dù ở những cương vị, công việc và hành trình khác nhau, các đồng chí, các anh chị đều tỏa sáng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, qua đó góp phần tô điểm thêm hình ảnh một Đà Nẵng văn minh, nhân ái, nghĩa tình và đáng sống. Đồng thời đánh giá cao sáng kiến của YBA Đà Nẵng khi tổ chức giải thưởng này.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng.

Đây là một hoạt động mang đậm tính nhân văn, mở ra cơ hội quý báu để chúng ta phát hiện, trân trọng và lan tỏa rộng rãi tấm gương của những con người đang dùng chính công việc thầm lặng hằng ngày để đóng góp tích cực cho xã hội. Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự “tử tế” từ những góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể. Đó có thể là sự tận tụy, hết lòng của người cán bộ khi phục vụ nhân dân; là một quyết định kinh doanh luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết; là tinh thần sáng tạo, dấn thân vì xã hội của người doanh nhân; hoặc đơn giản chỉ là những hành động hằng ngày của một người dân luôn biết nghĩ đến người khác và hướng về lợi ích chung.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Minh Huỳnh Thị Cúc.

“Tôi tin chắc rằng, trong đời sống hằng ngày ngoài kia vẫn còn rất nhiều những cán bộ tận tụy, những doanh nhân trách nhiệm, những người lao động và công dân tích cực đang thầm lặng cống hiến cho TP bằng chính công việc của mình. Tôi hy vọng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố Tử Tế” sẽ tiếp tục tìm kiếm và thắp sáng thêm nhiều câu chuyện như thế, tạo động lực để những việc làm tử tế được ghi nhận, sẻ chia và nhân rộng. Qua đó thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng bày tỏ kỳ vọng và chúc giải thưởng này sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy giá trị và ngày càng lan tỏa vang xa trong đời sống xã hội; góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và niềm tự hào sâu sắc của mỗi người dân dành cho TP Đà Nẵng.

PHÚ NAM