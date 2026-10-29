Tôn vinh và nhân rộng những tấm gương bình dị mà cao quý

Đến dự Tổng kết, trao giải Cuộc thi có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, TCCT; đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu thành viên Hội đồng sơ khảo và chung khảo Cuộc thi; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan trưng bày sách.

Về phía Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND, Trưởng BTC; Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản QĐND, đồng Trưởng BTC; Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản/Ban Tuyên giáo Trung ương, Đồng Trưởng BTC; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đồng Trưởng BTC; Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Đồng Trưởng BTC.

Các đại biểu dự Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025 - 2026) và phát động Cuộc thi lần thứ 18.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã đi qua 17 mùa giải. Mỗi mùa giải đi qua, sức sống của Cuộc thi càng mãnh liệt hơn. Mỗi câu chuyện, việc làm của mỗi tấm gương bình dị mà cao quý giúp lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống, góp phần kiến tạo một xã hội nhân văn và ngày càng tốt đẹp.

Cuộc thi lần thứ 17 được phát động từ ngày 26-9-2025 đến 31-8-2026, nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam, người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc và cộng đồng lên trên hết. Đây là một trong những hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực, đồng thời thể hiện tính sáng tạo trong triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Sau thời gian phát động, BTC nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Các bài viết có chất lượng tốt đã được Báo QĐND lựa chọn đăng tải trên Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử. Qua hai vòng chấm của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, BTC Cuộc thi đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả, gồm: 2 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng).

2 giải A được trao tặng các tác giả: Lê Kim Phượng với tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”; nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh với tác phẩm “Mất tay phải “viết lại cuộc đời” bằng tay trái”. Cùng với trao bằng chứng nhận và tiền thưởng tặng các tác giả đoạt giải, BTC vinh danh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải, trao bằng chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng/nhân vật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A tặng các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng thành công của Cuộc thi, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương Báo QĐND cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức thành công Cuộc thi trong suốt 17 năm qua; chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và các nhân vật được vinh danh. Đồng chí nhấn mạnh, Cuộc thi đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Trung tướng Lê Minh Quang và đồng chí Nguyễn Văn Chiến trao giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo cây bút chuyên nghiệp và không chuyên thuộc nhiều lĩnh vực, lứa tuổi. Các tác phẩm bám sát cuộc sống, phản ánh những vấn đề được xã hội quan tâm, khắc họa những tấm gương quảng bá văn hóa bằng hình thức mới, miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Đặc biệt, trong các nhân vật được vinh danh có một thầy giáo người Nhật Bản công tác tại Việt Nam. Qua những câu chuyện cụ thể, Cuộc thi góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng, bảo vệ và nhân rộng trong xã hội.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ và đồng chí Tống Văn Thanh trao giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.

Để Cuộc thi lần thứ 18 tiếp tục đạt kết quả cao hơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Báo QĐND cùng các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Báo QĐND tiếp tục giữ vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trong toàn quốc tổ chức tốt Cuộc thi; coi đây là kênh quan trọng để lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức trong toàn xã hội. Lấy chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của điển hình làm thước đo hiệu quả.

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn và đồng chí Vũ Thu Hằng trao giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả và nhân vật.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút lực lượng tham gia trong và ngoài Quân đội; khuyến khích công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham dự. Chú trọng phát hiện nhân tố mới từ cơ sở, trong thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, hiểm nguy, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi còn nhiều khó khăn; khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp, không chuyên và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia; đổi mới hình thức thể hiện, phát huy các phương thức truyền thông để đưa những câu chuyện đẹp đến với nhiều bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Đại tá Phạm Văn Trường trao sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tặng các tác giả đoạt giải.

Về nội dung, các tác phẩm cần gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự nghiệp phát triển đất nước; đi sâu khắc họa chân thực, sinh động từng tấm gương trong học tập, thực hành theo Bác, lao động, cống hiến và chăm lo đời sống nhân dân. Chú trọng phản ánh việc giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên, để mỗi tấm gương là một bài học có thể học hỏi, làm theo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức; khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu, có tính phát hiện và giá trị lan tỏa. Duy trì đăng tải thường xuyên trên báo in, báo điện tử, các nền tảng số; tập hợp, phát hành rộng rãi tác phẩm đoạt giải, nghiên cứu chuyển thể sang điện ảnh, truyền thanh, triển lãm ảnh để người dân dễ tiếp cận. Đồng thời, gắn việc học tập các tấm gương với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quan tâm gặp mặt, tôn vinh, lắng nghe tâm tư và tạo điều kiện giúp đỡ các nhân vật trong cuộc sống, công tác.

Đại diện các đơn vị đồng hành cùng chương trình nhận hoa của Ban tổ chức.

Tiếp thu chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt BTC, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027). Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, đơn vị đồng hành và sự cộng tác của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trên cả nước.

Thể lệ Cuộc thi lần thứ 18 được đăng tải trên các ấn phẩm, nền tảng của Báo QĐND.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18.

Một điểm nhấn trong chương trình là phần giao lưu với các nhân vật trong những tác phẩm đoạt giải, giúp hiểu thêm những câu chuyện phía sau các tác phẩm. Đó là nỗi day dứt của người cựu chiến binh đi tìm đồng đội, sự bền bỉ gìn giữ văn hóa của người nghệ nhân cao tuổi và tâm huyết của người cán bộ trẻ mong đưa nét đẹp quê hương đến gần hơn với du khách.

Nghệ nhân Ưu tú Y Bhiông Niê (già Ama H’Loan) cùng con gái biểu diễn tại buổi lễ.

Đó là chia sẻ của bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản, người từng có bảy năm được gia đình thờ cúng như một liệt sĩ, đã dành hơn 40 năm tìm kiếm đồng đội trên những chiến trường xưa. Với ông, day dứt nhất là khi tìm thấy hài cốt nhưng chưa biết tên tuổi, quê quán để đưa đồng đội về với gia đình. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), ông kể về lần cùng lực lượng tìm kiếm xem xét hai bộ hài cốt nằm đan vào nhau. Qua quan sát, ông nhận định đó là tư thế hai người lính ôm lấy nhau lúc hy sinh.

Kể lại câu chuyện, cựu chiến binh Trần Văn Bản nhắc đến những giọt nước mắt của mình và những người cùng làm nhiệm vụ, đến tình đồng đội vẫn gắn bó trong giây phút cuối cùng. Kết thúc phần giao lưu, ông lại ra ngay sân bay trở về TP Hồ Chí Minh để kịp cuộc họp chiều cùng ngày về việc tìm kiếm liệt sĩ.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi tổng kết, trao giải.

Đến với chương trình từ Đắk Lắk, Nghệ nhân Ưu tú Y Bhiông Niê (già Ama H’Loan), nhân vật trong tác phẩm “Báu vật sống” giữa đại ngàn" của tác giả Phùng Minh mang theo câu chuyện của người đảng viên có 65 năm tuổi Đảng. Từ cậu bé giao liên giả tiếng chim rừng dẫn đường cho bộ đội đến người cán bộ gắn bó với buôn làng, khi nghỉ hưu, ông tiếp tục chế tác nhạc cụ và dạy cồng chiêng miễn phí cho lớp trẻ. Ở tuổi gần 90, sự hiện diện của ông cùng con gái tại buổi lễ gợi thêm sự trân trọng đối với những người vẫn miệt mài trao truyền vốn văn hóa của dân tộc mình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chụp ảnh chung.

Còn anh Sùng Mạnh Hùng, nhân vật trong tác phẩm “Hùng Hà Giang và "thị trấn khiêu vũ”, chia sẻ cách đưa những động tác lao động quen thuộc như cắt lúa, nhổ cỏ, sàng ngô, xay ngô vào các điệu nhảy cộng đồng ở Đồng Văn. Anh cùng mọi người sáng tạo những động tác dễ thực hiện để trẻ nhỏ, người cao tuổi và du khách nước ngoài đều có thể tham gia. Với anh, đó là cách giúp du khách “chạm vào văn hóa”, kết nối “những người lạ thành người quen”. Từ những việc làm cụ thể đó, có thể thấy rõ ở anh Hùng niềm vui của một người trẻ khi văn hóa quê hương được đón nhận và trở thành sợi dây gắn kết mọi người.

Kết quả Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò định hướng dư luận, hướng đến những điều tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo QĐND nói riêng. Các tác phẩm đoạt giải được BTC tập hợp và in thành bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc Tủ sách “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” do Nhà xuất bản QĐND ấn hành.

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.