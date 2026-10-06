Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt giữa lòng Thủ đô

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố, với nhiều hoạt động kết nối, giao lưu, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa diễn ra từ nay đến ngày 24/11/2026.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội có truyền thống nghìn năm văn hiến, bề dày lịch sử và hệ thống di sản văn hóa phong phú. Sự giao thoa giữa văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng cùng những di sản văn hóa đặc trưng đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội.

Trên nền tảng đó, văn hóa Thủ đô được định hướng phát triển theo phương châm “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn bảo tồn với phát huy giá trị nghìn năm văn hiến; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị nhân văn và ký ức lịch sử; đồng thời kết nối tinh hoa các vùng miền, góp phần bồi đắp nền tảng phát triển văn hóa của Thủ đô.

Hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Thành phố đồng thời triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Các hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và những giá trị văn hóa Việt Nam giữa lòng Thủ đô (Đoàn Hội LHPN Hà Nội trình diễn áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới). Ảnh: Thanh Trang

Để các hoạt động hưởng ứng được triển khai thiết thực, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị các cấp, các ngành Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cộng đồng sáng tạo tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng; hỗ trợ hoạt động sáng tạo, bảo tồn di sản, mở rộng không gian văn hóa, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Cùng với đó, mỗi người dân Thủ đô cần bắt đầu từ những việc gần gũi như tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Mỗi gia đình quan tâm giáo dục con em về truyền thống; mỗi người trẻ chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sức sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21-24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đây là một trong những sự kiện văn hóa được Thành phố xác định xây dựng thành thương hiệu của Thủ đô, góp phần tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.