Tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, các đề xuất đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ được phân thành 4 nhóm: đột phá khâu thực thi; đột phá thể chế; mô hình thí điểm; không gian thử nghiệm có kiểm soát. Việc xem xét đề xuất phải căn cứ vào tính cấp thiết, hiệu quả thực tiễn, khả năng nhân rộng, cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời có phương án tổ chức thực hiện và quản trị rủi ro rõ ràng.

Quy định xác định 8 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả và khơi thông; cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Một nội dung quan trọng của quy định là cụ thể hóa các hình thức ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng cán bộ có thành tích đổi mới, sáng tạo. Cán bộ có đề xuất được phê duyệt, triển khai đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt cho sự phát triển chung được xem xét biểu dương, khen thưởng; kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đối với những cán bộ có thành tích đột phá, mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa và nhân rộng trên phạm vi cả nước, quy định đặt ra cơ chế ưu tiên xem xét bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; giao chủ trì các nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về nguồn lực, nhân lực để tiếp tục phát huy năng lực.

Cùng với cơ chế trọng dụng, quy định cũng nêu việc bảo vệ cán bộ trong quá trình thực hiện các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Đối tượng được xem xét bảo vệ không chỉ là cán bộ trực tiếp đề xuất, tổ chức thực hiện mà còn bao gồm những người tham mưu, thẩm định, thành viên hội đồng tư vấn, giám sát, cán bộ phê duyệt và các cơ quan phối hợp có liên quan… Các biện pháp bảo vệ cán bộ cũng được quy định cụ thể.

Cán bộ bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh sai sự thật hoặc bị xem xét, xử lý không đúng, sau đó được cấp có thẩm quyền kết luận thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp. Việc khôi phục các quyền lợi và xin lỗi, cải chính phải được thực hiện theo quy định, trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, quy định xác định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái, trục lợi chính sách, che giấu sai phạm; tự ý triển khai đề xuất khi chưa được phê duyệt; cản trở, gây khó khăn trong quá trình thẩm định, phê duyệt và bảo vệ cán bộ; lạm dụng quyền lực để trù dập, trả thù hoặc cố ý quy kết trách nhiệm khi không có căn cứ…