Tôn vinh tinh hoa đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

Sự kiện công bố CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076 – 2026).

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là không gian kết tinh những giá trị cốt lõi của nền đạo học dân tộc: đề cao đạo đức, coi trọng tri thức, tôn vinh người thầy và lấy việc học làm nền tảng để lập thân, phụng sự quốc gia.

Trong dòng chảy gần một thiên niên kỷ, những giá trị ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một thiết chế giáo dục truyền thống, trở thành di sản tinh thần quý báu, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, hun đúc trí tuệ và khí phách Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục là biểu tượng của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi kết nối ký ức lịch sử với đời sống đương đại, lan tỏa truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và vun đắp truyền thống đạo học, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Từ những giá trị được hun đúc trong lịch sử, tinh thần Quốc học tiếp tục được kế thừa, phát huy, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, sáng tạo và cống hiến.

Bản đồ số giúp người dùng khám phá thông tin sự kiện gắn với địa điểm, thời gian và không gian tổ chức tại từng địa phương.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm do UBND TP Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng một số đơn vị phối hợp thực hiện.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra ngày 14/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Thông qua các hoạt động văn hóa, khoa học, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam; đồng thời khẳng định di sản văn hóa không chỉ lưu giữ những giá trị của quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần quan trọng, có khả năng kết nối các thế hệ, truyền cảm hứng cho sáng tạo và phát triển.

Đối với Thủ đô Hà Nội, đây cũng là dịp tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long, phát huy vai trò của di sản trong đời sống văn hóa đương đại. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát triển.