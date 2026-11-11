Tôn vinh tinh hoa đạo học của dân tộc
Năm 2026 đánh dấu 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) – trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Nhân dấu mốc đặc biệt này, chuỗi hoạt động kỷ niệm với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học đang được tổ chức, nhằm tôn vinh những giá trị của nền Quốc học Việt Nam, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến trong thời đại mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-vinh-tinh-hoa-dao-hoc-cua-dan-toc-24626111118191114.htm