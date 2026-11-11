Tôn vinh tinh hoa đạo học của dân tộc

Giấy dó - chất liệu từng gắn bó với đời sống văn hóa Việt qua nhiều thế hệ, thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, chất liệu ấy đang dần trở nên xa lạ với một bộ phận người trẻ. Với mong muốn khơi dậy sự quan tâm và đưa giấy dó đến gần hơn với thế hệ trẻ, nhóm sinh viên lớp Quan hệ công chúng K43 - Học viên Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện dự án “Hồi Dó”.