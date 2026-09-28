Tôn vinh tiếng Việt: Bền bỉ lan tỏa bản sắc Việt trên xứ tuyết

Năm học 2026 - 2027, Chương trình ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về quy mô với 73 học sinh đăng ký theo học. Ảnh: TTXVN phát

Đây là cột mốc tiếp tục hành trình bền bỉ nhằm giữ gìn, lan tỏa giá trị tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ nơi xa xứ.

Bước vào năm học mới 2026-2027, Chương trình ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về quy mô với 73 học sinh đăng ký theo học. Trong đó, có 69 học sinh là con em cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nga và 4 học sinh là người bản xứ Nga có nhu cầu học tiếng Việt để tìm hiểu văn hóa hoặc phục vụ cuộc sống gia đình. Đội ngũ nhân sự vận hành chương trình cũng được kiện toàn với 22 thành viên, bao gồm 8 thành viên Ban chuyên môn, 10 thành viên Ban trợ giảng và 4 thành viên Ban truyền thông.

Năm học này, Tiếng Việt Vui chú trọng đưa các nội dung văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam vào giảng dạy phù hợp với từng lứa tuổi. Điểm nhấn đổi mới cốt lõi là việc đưa bộ tài liệu “Chào Tiếng Việt” của tác giả Nguyễn Thụy Anh vào giảng dạy chính thức. Bộ sách được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa phương pháp tiếp cận, kết nối ngôn ngữ với thực tiễn đời sống để việc học không dừng lại ở cấu trúc câu mà trở thành hành trình khám phá văn hóa trực quan. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị hướng tới việc từng bước hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy.

Điểm nhấn đổi mới trong năm học 2026-2027 là việc đưa bộ tài liệu “Chào Tiếng Việt” của tác giả Nguyễn Thụy Anh vào giảng dạy chính thức. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi lễ, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã biểu dương những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ tình nguyện viên trong việc duy trì lớp học. Theo bà Hoa, việc duy trì một chương trình tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài đòi hỏi sự chuẩn bị và đóng góp bền bỉ của nhiều thành viên. Đại diện Đại sứ quán gửi gắm kỳ vọng tiếng Việt Vui sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng các hoạt động và đạt thêm nhiều kết quả tích cực trong những năm tới.

Về phía cha mẹ học sinh, đại diện Hội phụ huynh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới ban tổ chức, đồng thời cam kết các gia đình sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng thói quen giao tiếp tiếng Việt thường xuyên cho các em ngay tại nhà.

Sự kiện khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một năm học mới đầy năng lượng với chuỗi kế hoạch trọng điểm như kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm ngày tôn vinh tiếng Việt, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 137 năm ngày sinh Bác Hồ.