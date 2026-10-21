Tôn vinh thơ ca và lưu giữ ký ức 30 năm xây dựng, phát triển HUBT

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và các đại biểu tham quan Triển lãm.

Chương trình còn có giao lưu với nhà thơ Vũ Quần Phương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT - 1996–2026).

Chương trình do Trung tâm Truyền thông phối hợp với Câu lạc bộ Văn thơ HUBT và các đơn vị liên quan tổ chức, với chủ đề “HUBT – Thơ và ký ức, ba thập kỷ tự hào”.

Nghi lễ cắt băng khai mạc Triển lãm Thơ Thư pháp.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm thơ thư pháp, những sáng tác tiêu biểu về Nhà trường, kết hợp hoạt động tặng chữ và trải nghiệm viết thư pháp. Qua ngôn ngữ thơ ca và nghệ thuật thư pháp, chương trình tái hiện những ký ức gắn bó với mái trường, đồng thời thể hiện tình cảm, niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên và những người yêu mến HUBT.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn thơ chào mừng 30 năm thành lập Trường. Cuộc thi thu hút nhiều tác phẩm thể hiện tình cảm, sự gắn bó với Nhà trường và khát vọng phát triển trong chặng đường tiếp theo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên tác phẩm thơ thư pháp.

Triển lãm thu hút đông đảo sinh viên đến tham quan.

Ban Tổ chức trao giải cho 19 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả, với tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng. Giải Nhất thuộc về tác giả Đặng Đức Quang với tác phẩm Ba mươi năm tình người còn ấm.

Các tác phẩm đạt giải là những lát cắt ký ức giàu cảm xúc, khắc họa hành trình xây dựng và phát triển HUBT qua tình thầy trò, tình đồng nghiệp và niềm tin vào tương lai. Mỗi sáng tác góp thêm một góc nhìn về những giá trị đã được vun đắp trong suốt ba thập kỷ, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa cá nhân với tập thể, giữa ký ức và khát vọng phát triển.

"Xin chữ" thư pháp.

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Văn thơ HUBT tổ chức sinh hoạt và giao lưu với nhà thơ Vũ Quần Phương. Buổi gặp gỡ tạo không gian để những người yêu văn học trao đổi về thơ ca, cảm hứng sáng tác và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Qua chia sẻ của nhà thơ, các thành viên câu lạc bộ có thêm cơ hội nâng cao khả năng cảm thụ nghệ thuật, khơi nguồn sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu văn học.

Lưu lại làm kỷ niệm.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn thơ chào mừng 30 năm thành lập HUBT.

Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Triển lãm thơ thư pháp, lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn thơ và hoạt động giao lưu là những điểm nhấn văn hóa trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập HUBT. Không chỉ tôn vinh các giá trị nghệ thuật, chương trình còn góp phần lưu giữ ký ức về mái trường, kết nối các thế hệ và bồi đắp niềm tự hào trong cộng đồng HUBT.