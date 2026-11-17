Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 tới các nhà khoa học. Ảnh: B.Duy

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng nhận được 77 hồ sơ từ 51 cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức khoa học trong và ngoài nước. Hội đồng Giải thưởng lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc trao giải, thuộc 7 lĩnh vực công nghệ chiến lược: Công nghệ số; robot và tự động hóa; y sinh, dược và sinh học ứng dụng; môi trường và phát triển bền vững; năng lượng và vật liệu tiên tiến; chip bán dẫn; hàng không và vũ trụ.

Vinh danh 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026. Ảnh: B.Duy

Các cá nhân được vinh danh đều có thành tích nổi bật trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; sở hữu nhiều bằng sáng chế, giải pháp hữu ích có giá trị thực tiễn, công bố khoa học quốc tế chất lượng cao và đạt giải thưởng tại các cuộc thi uy tín trong nước, quốc tế. Mỗi cá nhân đạt giải được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, Cúp Quả cầu vàng, Giấy chứng nhận và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Đối với Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, từ 132 hồ sơ của 40 trường đại học, học viện trên cả nước, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 20 nữ sinh viên xuất sắc thuộc 8 nhóm ngành khoa học, công nghệ.

Các nữ sinh được vinh danh không chỉ có thành tích học tập nổi bật mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Nhiều sinh viên là tác giả, đồng tác giả các công trình công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc nhóm Q1, Q2; đạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, Olympic trong nước và quốc tế.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính trao Giải thưởng cho các Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: B.Duy

Tại buổi lễ, mỗi nữ sinh đạt giải nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, biểu trưng Giải thưởng và tiền thưởng 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm biểu dương, chúc mừng 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc và 20 nữ sinh viên được vinh danh. Đồng chí khẳng định, những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị mà còn minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Vinh danh 20 nữ sinh viên xuất sắc đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: B.Duy

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để đất nước bứt phá. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định: “Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia”. Điều này đòi hỏi tổ chức Đoàn chủ động phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và tạo điều kiện để người trẻ tài năng phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Năm 2026, Trung ương Đoàn đã đổi mới Quy chế Giải thưởng Quả cầu vàng, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, gắn với định hướng phát triển công nghệ chiến lược quốc gia; đồng thời chú trọng chất lượng công trình, khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi, giá trị ứng dụng và liêm chính khoa học.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, hai giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh thành tích mà cần trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến lâu dài. Các tài năng trẻ cần giữ vững đạo đức, liêm chính khoa học, chủ động hợp tác, đưa tri thức vào thực tiễn; tích cực kết nối nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối. Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp triển khai Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, nâng cao chất lượng giải thưởng và mở rộng cơ hội nghiên cứu cho người trẻ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính khẳng định, thành tích của các nhà khoa học trẻ, nữ sinh viên đoạt giải thưởng hôm nay thể hiện niềm đam mê, sự bền bỉ và năng lực sáng tạo của trí tuệ trẻ Việt Nam. Bên cạnh những công trình có sản phẩm ứng dụng, cần trân trọng cả các nghiên cứu cơ bản, tạo nền tảng cho những đột phá khoa học, công nghệ trong tương lai.

Thứ trưởng mong muốn các tài năng trẻ tiếp tục giữ vững liêm chính khoa học, chủ động hợp tác, đưa tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời khuyến khích nữ sinh tự tin theo đuổi các ngành kỹ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học.

Đồng chí cũng khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn kết nối các cá nhân được vinh danh với nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên gia hướng dẫn, hạ tầng nghiên cứu và các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; đồng thời rà soát, đề xuất nội dung hợp tác giai đoạn 2027-2030. Qua đó, gắn việc tôn vinh với bồi dưỡng, tạo môi trường và cơ hội để tài năng trẻ phát huy năng lực, được giao nhiệm vụ và có những đóng góp cụ thể, góp phần nâng cao năng lực tự chủ khoa học, công nghệ quốc gia.